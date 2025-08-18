Avenida Faucett: cierre por obras del Metro de Lima durará dos meses

El tránsito en la avenida Faucett se verá alterado durante los próximos dos meses debido al inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua, parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La Municipalidad Provincial del Callao dispuso un plan de desvío vehicular con el fin de facilitar los trabajos y garantizar la continuidad del proyecto, que contempla ocho estaciones nuevas en la zona.

La intervención se concentra en el tramo comprendido entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, donde se ha restringido el flujo de vehículos en dirección sur-norte. No obstante, el sentido contrario, de norte a sur, continuará habilitado para evitar una paralización total de la circulación en esta importante arteria chalaca.

Según el plan aprobado, el transporte público deberá utilizar las vías auxiliares de Faucett y Óscar R. Benavides, para luego continuar por las avenidas Enrique Meiggs y Argentina antes de retomar su ruta original. En el caso de los vehículos particulares, los desvíos estarán habilitados por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, permitiendo retomar Faucett hacia el norte tras cruzar la zona de restricción.

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN

La Línea 4 del Metro de Lima contempla las estaciones Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Varias de ellas ya registran avances constructivos, mientras que otras, como la del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aún se encuentran en fases iniciales. El objetivo central de esta extensión ferroviaria es mejorar la conectividad entre el Callao, Lima Metropolitana y el principal terminal aéreo del país.