¡EXCLUSIVO! Atentan contra casa donde madre del 'Monstruo' cumpliría arresto domiciliario

En plena madrugada, una fuerte detonación despertó a los vecinos de San Pedro de Carabayllo. La explosión, que dejó ventanas destrozadas y una puerta metálica levantada, generó alarma en la zona, hoy en el centro de la polémica porque allí cumpliría arresto domiciliario Martina Hernández, madre de alias “El Monstruo”.

De acuerdo con un parte policial, el inmueble afectado corresponde al consignado por la defensa de Hernández como su lugar de residencia. La Fiscalía ya había verificado la dirección para que la mujer, artesana de oficio, cumpla allí 36 meses de arresto domiciliario con grillete electrónico, medida otorgada debido a su discapacidad física. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión al no encontrar respaldo médico suficiente en su historial clínico.

VIVIENDA SERÍA PROPIEDAD DE HOMBRE CERCANO A 'EL MONSTRUO'

Según la documentación del caso, la vivienda es propiedad de un hombre cercano a Hernández, quien en los últimos días habría recibido mensajes sospechosos en su celular. Vecinos también mencionaron que anteriormente funcionaba allí un taller, aunque ahora estaría inactivo.

Tras el atentado, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y agentes de la comisaría de San Pedro de Carabayllo acordonaron la zona. De manera preliminar, se informó que los delincuentes habrían utilizado una bombarda de alto poder.