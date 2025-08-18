Caso Sheyla Gutiérrez: sospechoso de asesinato de peruana en EE.UU solicitará la tenencia de sus hijos

El caso de la peruana Sheyla Gutiérrez, desaparecida en Estados Unidos, dio un giro dramático tras la confirmación del hallazgo de un cuerpo que, según los primeros reportes, correspondería a la joven madre. La familia de la víctima acusa a su pareja, Josimar Cabrera, de ser responsable de su desaparición, aunque él niega los cargos y asegura ser inocente.

Cabrera llegó al Perú el último fin de semana junto a sus hijos menores. Tras permanecer detenido por unas horas, recuperó su libertad al no existir orden judicial en su contra. Su abogado, Roberto Robles, explicó: “En estos momentos él se encuentra en calidad de citado porque no tiene ninguna investigación abierta. Como cualquier ciudadano, ha tenido la libertad de salir e ingresar al país”.

Actualmente, los menores se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos maternos, mientras Cabrera anunció que solicitará legalmente la tenencia de ellos. El caso tomó mayor notoriedad tras difundirse un video en el que un hombre arrastra un bulto envuelto en una tela. La defensa sostiene que las imágenes están editadas y que su patrocinado no se reconoce en la grabación. Asimismo, descartó que exista prueba concluyente que lo vincule con la muerte de Gutiérrez, señalando que el material deberá pasar por pericias antropológicas.

POSIBLE FUGA

Por su parte, la familia de la víctima exigió al Estado garantías para evitar una posible fuga de Cabrera. “Tienen que tener precaución para que esta persona que atentó contra la vida de mi hija no se escape. Ahora que apareció el cuerpo, seguramente está planificando fugarse”, expresó la madre de Sheyla tras acudir a la Cancillería.

Las autoridades estadounidenses estiman que las investigaciones podrían tardar unas dos semanas más, tras lo cual se definirá si se formaliza un proceso penal contra Cabrera, lo que también abriría la posibilidad de una extradición. En paralelo, la familia materna de los niños anunció que luchará en los tribunales por la custodia.