Puente La Paz en Miraflores: motos no podrán cruzar por nuevo corredor

El esperado Puente de la Paz será inaugurado oficialmente este miércoles a las 7 de la noche, convirtiéndose en una nueva alternativa de conexión entre los distritos de Miraflores y Barranco. La obra, de 112 metros de largo y 8 metros de ancho, tiene capacidad para recibir hasta 900 personas y busca fortalecer el turismo y la integración vecinal en esta zona de Lima.

El puente ha sido diseñado con un paso peatonal y una ciclovía, donde estará permitido el uso de bicicletas, patines y scooters eléctricos que no superen los 25 kilómetros por hora. La Municipalidad de Miraflores recordó que queda prohibido el ingreso de motos, cuatrimotos u otros vehículos motorizados, los cuales están restringidos en toda ciclovía por norma nacional.

Para asegurar el correcto uso de la infraestructura, personal municipal supervisará el tránsito en el lugar y, en casos de incumplimiento, notificará a la Policía Nacional de Tránsito. De esta manera, se podrán aplicar las multas correspondientes que van desde los 368 hasta los 552 soles a los infractores reincidentes.

ATRACTIVO TURÍSTICO

Vecinos y ciclistas han mostrado su entusiasmo por la apertura de este nuevo espacio que, además de mejorar la movilidad, se convertirá en un atractivo turístico. La Municipalidad de Miraflores alista la ceremonia inaugural con la participación de autoridades locales y colectivos de transporte sostenible, quienes darán el primer recorrido oficial sobre el Puente de la Paz.