Villa El Salvador: dos violentos choques dejan un muerto y un herido

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida El Sol, en Villa El Salvador, cuando el conductor de una furgoneta perdió el control de su unidad tras realizar bruscas maniobras. Cámaras de seguridad captaron el momento en que, al zigzaguear, impactó contra un auto negro y terminó deslizándose hacia una pendiente. El vehículo quedó colgado entre ambas vías, lo que evitó que colisionara con otros autos que circulaban en sentido contrario.

El conductor de la furgoneta resultó herido, aunque logró sobrevivir de manera milagrosa. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y brindaron apoyo inicial mientras llegaban los servicios de emergencia. Según testigos, de no haberse detenido en la pendiente, la unidad habría provocado un accidente de mayores proporciones.

Horas después, un nuevo siniestro tiñó de luto las carreteras del sur de Lima. En el kilómetro 22 de la Panamericana Sur, un bus de transporte público de la empresa Guadalupe Silva Carvajal chocó violentamente contra una pequeña furgoneta, cuyo conductor falleció de forma instantánea al quedar atrapado entre el timón y el asiento. En el interior se encontraron herramientas de construcción, por lo que no se descarta que la víctima mortal se dedicara a la albañilería.

INVESTIGAN AMBOS ACCIDENTES

De acuerdo con el registro vehicular, la furgoneta estaba a nombre de Rolando Pachas Sihuas y Alicia Pisconte Gonzales. En tanto, el chofer del bus fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan ambos accidentes que, en menos de 24 horas, evidencian la alta peligrosidad en las vías de Lima sur debido a la imprudencia y el exceso de velocidad.