SJL: bus choca contra estación Santa Rosa y deja una decena de heridos

Un bus de la empresa Roma protagonizó un violento accidente de tránsito a la altura de la estación Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho. Fierros retorcidos, lunas destrozadas y pasajeros heridos fue el saldo del siniestro que, según testigos, se produjo cuando el conductor habría perdido el control de la unidad mientras competía con otro vehículo por el recojo de pasajeros.

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el chofer manejaba a excesiva velocidad y realizó bruscas maniobras hasta impactar contra parte de la infraestructura de la Línea 1 del Metro. Algunos de los heridos lograron salir por sus propios medios, mientras que otros tuvieron que ser auxiliados por personal de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Los peatones denunciaron que esta zona se ha convertido en escenario frecuente de accidentes, donde los buses y motociclistas circulan sin respeto por las normas de tránsito. “Es un desastre, los conductores corren, chocan, se van y hasta insultan a los pasajeros”, relató un transeúnte.

HERIDOS SE VIENEN RECUPERANDO

Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas. La decena de heridos fue trasladada a centros médicos cercanos para recibir atención, mientras que las autoridades anunciaron que investigarán la responsabilidad del conductor y de la empresa de transporte involucrada.