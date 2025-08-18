Adulto mayor sufre infarto y lo llevan a hospital Negreiros: esposa pide traslado al Incor

Al parecer el sistema de salud del Perú continúa registrando una serie de problemas. Desde los exteriores del hospital Negreiros del Callao, la esposa de un adulto mayor pidió a las autoridades de salud del país que trasladen a su pariente a otro nosocomio.

En conversación con 24 Horas, el familiar de Donato Viedo Salvador, pidió con lágrimas en los ojos que puedan llevarlo al Incor, o conducido a otro establecimiento de salud. Además, detalló el actual estado de Viedo Salvador, quien continúa aferrándose a la vida.

“Vinimos el viernes, pero no lo están atendiendo. Le sacaron unas pruebas y le dijeron que tenía un infarto (…) Mi esposo está desesperado por favor necesita ayuda. Está afectado y desesperado. Le falta el aire, se ahoga”, comentó.

OTRO CASO EN HOSPITAL NEGREIROS

Al parecer los casos irregulares en el hospital Negreiros continúan registrándose. Esta vez, un hombre llegó al recinto por una serie de dolores, sin embargo, los especialistas de la salud lo atendieron, pero dijeron que era una lumbalgia, por lo que le recetaron una inyección.