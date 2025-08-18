"Puente de la Paz" abrirá al público este jueves 21

Tras varias idas y vueltas, finalmente el denominado "Puente de la Paz", que unirá a los malecones de los distritos de Miraflores y Barranco, será oficialmente abierto al público este jueves 21 de agosto.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el vocero de la Municipalidad de Miraflores, Felipe Ojeda, señaló que solo los vehículos de movilidad personal serán los que puedan transitar por el nuevo puente.

"Los vehículos que van a poder recorrer este corredor turístico, son los mismos que están permitidos dentro de las ciclovías regulares [...] son básicamente los vehículos de movilidad personal, llámese bicicletas, patines", señaló.

VEHÍCULOS PROHIBIDOS

Asimismo, el vocero del Municipio miraflorino precisó que está prohibida la circulación de vehículos de movilidad personal que superen los 25 kilómetros por hora como motos eléctricas, trimotos y cuatrimotos, etc.