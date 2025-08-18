Balacera dentro de un restaurante del Callao deja mujer herida: víctima al borde de la muerte

La ola de inseguridad ciudadana no solo azota Lima, sino que también en el Callao. Esta vez, una mujer de nacionalidad colombiana que estuvo en el interior de un restaurante junto a un grupo de amigos resultó herida luego de recibir dos impactos de bala en medio de un tiroteo que comenzaron criminales.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la hermana de la víctima, habían acordado encontrarse en el establecimiento para almorzar con Angelica, y con el transcurrir de los minutos, unos desconocidos entraron al local y desataron una balacera infernal, sin importarles hacer daño a otras personas.

“Pasan 20 minutos cuando pasa lo que pasa. Alcanzo tirarme al suelo, mi hermana también, pero como ella estaba muy cerca del tiroteo, dos proyectiles terminan alcanzándola. Uno le perforó el pulmón y el otro se quedó en medio de su pecho”, comentó.

Finalmente, la pariente de Angelica hizo un llamado al Ministerio de Salud (Minsa) para que pueda brindarle todo el apoyo necesario y trasladarla a un establecimiento donde pueda ser operada y para el trasladado a un nuevo nosocomio contar con una ambulancia especial.