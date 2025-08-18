Padre de Sheylla Gutiérrez pide a Cancillería ayuda para repatriar sus restos

Los familiares de Sheylla Gutiérrez Rosillo exigen justicia y la intervención inmediata de las autoridades, luego de que la ciudadana peruana fuera hallada muerta en Estados Unidos tras haber sido reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto.

El padre de la víctima, quien deja en orfandad a tres hijos, pidió el apoyo de la Cancillería para agilizar los trámites de repatriación de sus restos. “Quiero pedirles, por favor, que nos ayuden ahora que se ha encontrado el cuerpo de mi hija. A través de Cancillería necesitamos acelerar los procesos para traerla al Perú”, expresó.

El primogénito de la fallecida indicó que la familia ya viene gestionando los procedimientos necesarios para repatriar el cuerpo y poder darle cristiana sepultura en la tierra que la vio nacer.

Asimismo, precisó que los tres menores, que llegaron el último fin de semana junto a su padre a Lima, se encuentran bajo resguardo. “Los niños están bien, estamos viendo la tenencia de mis nietos”, recalcó el abuelo.

PRINCIPAL SOSPECHOSO

Tras confirmarse la muerte de Sheylla Gutiérrez, las investigaciones apuntan como principal sospechoso a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, quien fue detenido a su llegada al Perú, pero posteriormente liberado.

La familia demanda su pronta captura para esclarecer el caso, mientras la defensa legal del investigado asegura que su patrocinado se declara inocente y que no existe ninguna investigación abierta en su contra.