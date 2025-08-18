Obras en Línea 4 del Metro: Caos por cierre de tramo de avenida Faucett

Esta mañana se registró un denso tráfico y mucha confusión de los conductores por el cierre de un tramo de la avenida Elmer Faucett, por las obras de la Línea 4 del Metro de Lima que afectan a jirón Luna Pizarro e Hipólito Unánue, en el Callao.

Pese a la presencia de personal policial y de fiscalización municipal, muchos conductores se mostraron molestos por esta modificación de la ruta. Entre las avenidas Óscar Benavides y Garcilazo se ha presentado gran congestión vehicular y el retraso de las unidades de transporte público, lo que afectó a los transeúntes.

Algunos usuarios manifestaron que el cambio de la ruta y el cierre fue sorpresivo, por lo que muchos usuarios tuvieron que buscar alternativas para movilizarse y llegar a tiempo a sus centros de trabajo.