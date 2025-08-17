“Superhéroes” visitan a pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la ilusión y la magia llegaron al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desde la ficción de los superhéroes más queridos por todos.

Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Batman y Superman llegaron de manera espectacular y descendieron desde el octavo piso del hospital para encontrarse con los verdaderos héroes: los niños hospitalizados que a diario luchan con valentía contra enfermedades complejas.

LLEVAN ESPERANZA A LOS NIÑOS

Con sus trajes y armaduras estos héroes sorprendieron a los pequeños que, junto a sus padres, observaron cómo sus héroes se acercaron por las ventanas para saludarlos, brindarles palabras de aliento y darles un mensaje de esperanza.

Cabe indicar que, esta sorpresa fue posible gracias a cinco trabajadores de una empresa especialistas en trabajos en altura, quienes, por un día, dejaron de lado sus labores cotidianas para convertirse en mensajeros de la esperanza.