Inician desvíos en la avenida Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima

Mucha atención conductores, porque acaba de iniciar la construcción de la estación Carmen de la Legua de ramal de la línea cuatro del Metro de Lima.

A raíz de las obras, un tramo de la avenida Elmer Faucett estará cerrado por dos meses, por lo cual se ha establecido un plan de desvíos.

Esta decisión responde a la habilitación del plan de desvío vehicular dispuesto por la Municipalidad Provincial del Callao, medida con la que se busca facilitar el avance de una de las ocho estaciones previstas para esta extensión ferroviaria urbana.

ATENCIÓN CONDUCTORES A LAS RUTAS ALTERNAS

“El consorcio de la línea dos tiene a su cargo la construcción de 27 estaciones en la línea dos y también tiene ocho construcciones que son derramareis de la línea cuatro que es Carmen de la lengua forma parte de ramal de la línea cuatro y además es una interconexión entre la línea 4 y la línea 2 por eso es una estación bastante importante”, indicó Elizabeth Cuisano, vocera Línea 2 Metro de Lima.

El plan contempla que el tránsito público utilice las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides.

Cabe señalar que, las autoridades han exhortado a conductores y peatones a seguir con atención las nuevas disposiciones viales y a anticipar rutas alternativas, debido a posibles retrasos y congestiones en la zona de obras.