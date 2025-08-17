Detonan explosivo en cúster de la empresa “Huandoy” en Lima Norte en horas de la madrugada

Un aparato explosivo destrozó la carrocería de un bus de transporte público de la empresa “Huandoy”, en horas de la madrugada y afortunadamente nadie resultó herido. Pero el horror generado entre los trabajadores de esta línea de transportes con base en Carabayllo los tiene paralizados.

El hecho ocurrió la madrugada del último 16 de agosto y no es el primer ataque ejecutado contra esta línea de transporte de Lima Norte, la cual según sus representantes pagan cupos desde el 2024.

“Vienen pagando cupo desde el año pasado, y todo este año, pero parece que hay rivalidad entre varias bandas, organizadas de extorsionadores, ahora pagarles a todas las bandas”, señaló el abogado de la empresa atacada.

El abogado de la empresa en cuestión exigió seriedad en las investigaciones a fin de que pare esta interminable ola criminal de extorsión muerte y sicariato en las calles de la capital.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.