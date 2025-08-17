Chalecos antibalas vencidos y en mal estado son hallados en comisaría de Apolo

Como informamos previamente, el congresista Alfredo Azurín Loayza realizó una visita inopinada a la comisaría de Apolo y al Escuadrón Verde, donde encontró chalecos antibalas vencidos con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad, varios de ellos incluso rotos.

Este hallazgo revela que los agentes policiales patrullan las calles en condiciones precarias y sin la protección necesaria para enfrentar a la delincuencia.

Rotos, deshilachados, vencidos y, algunos de ellos, con más de 20 años de antigüedad es el estado de los chalecos antibalas con los que trabaja la policía en las calles de la capital.

POLICÍAS EN PELIGRO Y SIN PROTECCIÓN

Como se recuerda, días antes, el ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció públicamente que el Estado no dispone de chalecos suficientes para cubrir la demanda nacional de la Policía.

Cabe señalar que, tras esta situación, el congresista Azurín citó al ministro del Interior a la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana para que responda por el mal estado de los equipos de los agentes de la ley.