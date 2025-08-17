Atacan a balazos a joven ingeniera civil en Comas: Se trataría de un caso de extorsión

La inseguridad parece no tener un freno en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Comas, una joven fue asaltada a balazos y todo apuntaría que se rara de un caso de extorsión.

La mujer fue identificada como Wendy Valderrama que fue atacada a balazos por unos presuntos extorsionadores que no dudaron en dispararle hasta en cinco oportunidades hiriéndola en el brazo izquierdo y el tórax.

VECINOS ATERRADOS POR EXTORSIÓN EN SUS CALLES

De acuerdo a los vecinos la víctima es una ingeniera civil que laboraba en una construcción en la zona. Tras la balacera, fue auxiliada por los vecinos y el personal de la municipalidad quienes le dieron los primeros auxilios y la trasladaron en la tolva del vehículo hasta hospital Sergio Bernales, lugar donde está siendo atendida y hasta el momento su pronóstico es reservado

Cabe señalar que, los hechos ocurrieron el fin de semana, a la altura del cruce de las avenidas Los Pinos con Sangarará, y los asustados vecinos del lugar señalaron que los cobradores de cupo tienen amenazados a toda la zona.