Hombre capturado con cinco identidades falsas se movilizaba en un auto diplomático

Como informamos previamente, el allanamiento de una vivienda permitió reconocer un vehículo que de manera irregular portaba una placa diplomática que pertenecía la embajada de Indonesia y detener a un hombre con cinco identidades falsas.

El sujeto intentó evitan ser intervenido por la policía, pero cuando los agentes notaron que el número de serie pertenecía a un carro que había sido denunciado como robado procedieron a su arresto.

El hombre fue arrestado en el jirón Cuzco en Cercado de Lima y grande fue la sorpresa de las autoridades al notar que Rafaello Carpena Llontop tenía hasta cinco nombres distintos en diversos documentos de identidad.

De acuerdo a primeras pesquisas, Carpena Llontop había tramitado diversas partidas de nacimiento en distintos departamentos del Perú, e incluso tenía una cédula de identidad española.

Además, contaba con denuncias por hurto agravado y falsedad genérica que datan de hace varias décadas, pero lo más insólito es que hace más de dos años, en el Marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, este hombre había aparecido en diversos medios de comunicación exigiendo su supuesta pareja que le devuelva a su hijo que estaba, según él, en Ucrania.

Cabe señalar que, la División de Estafas de la Dirincri ha tomado este caso y se encuentra recabando toda la información para continuar con la investigación.

Por su parte, RENIEC emitió un comunicado donde niega que este sujeto tenga oficialmente cinco identidades diferentes.