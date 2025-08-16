La Victoria: mercado “La Parada” será modernizado con una inversión de S/ 350 millones

La Municipalidad de Lima, a través de Invermet, anunció el proyecto de modernización del mercado minorista La Parada en La Victoria, el cual busca transformar no solo la infraestructura del centro de abastos, sino también su entorno urbano. El plan incluye accesos ordenados, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación adecuadas, además de la recuperación de los espacios colindantes afectados por el comercio ambulatorio.

Según explicó Pablo Paredes, gerente general de Invermet, las actuales instalaciones del mercado presentan serias deficiencias: carecen de energía eléctrica y servicios sanitarios adecuados, no cumplen normas técnicas vigentes y no cuentan con un espacio para la carga y descarga de mercadería. La obra está prevista para iniciar en diciembre de este año y concluir en marzo del 2027, con una extensión de 31 mil 500 metros cuadrados y una inversión de S/ 350 millones.

Mientras duren los trabajos, los más de 800 arrendatarios serán reubicados en un mercado transitorio que se levantará en el Parque del Migrante, al costado del actual centro de abastos. Estas instalaciones provisionales estarán listas en un plazo de dos meses para no interrumpir las actividades comerciales. Una vez inaugurado el mercado modernizado, los comerciantes actuales tendrán la prioridad para comprar los nuevos puestos, que en total serán 2,700 distribuidos en dos plantas.

COMERCIANTES SE MUESTRAN A FAVOR

Comerciantes como Ela Lazo y Estela Ramos valoraron la decisión de renovar el mercado, señalando que era necesaria tras décadas de operar en condiciones precarias. “Queremos un lugar limpio, con agua, desagüe y electricidad; eso nos permitirá trabajar con dignidad”, señaló Ramos, mientras que otros coincidieron en que la modernización garantizará un mejor servicio para miles de clientes que acuden diariamente a La Parada.