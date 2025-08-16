Comas: detienen a sujeto acusado de ultrajar a menor de 13 años

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha detenido en flagrancia a Elvis Omar Quispe Candia, de 36 años, alias “Carlos”, acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años de nacionalidad colombiana. Quispe Candia fue capturado tras ser acusado de dopar y agredir sexualmente a la víctima, a quien habría captado a través de la red social TikTok.

El sujeto, que ya registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y violencia física y psicológica, fue detenido en su domicilio en Comas. Según informes policiales, Quispe Candia se mostraba en las redes sociales bajo el seudónimo de “Carlos” y ya cuenta con antecedentes por abusar sexualmente de una mujer en Arequipa bajo la misma modalidad.

Tras presuntamente cometer el delito, Quispe Candia abordó un taxi con la menor, quien aún estaba bajo los efectos de la sustancia que él la había inducido a ingerir. Al notar el estado de la menor, el taxista decidió acudir a la Comisaría de Santa Luzmila. En esta dependencia, lograron localizar el domicilio de Quispe Candia a través de sus datos de Yape.

SUJETO INTENTÓ ESCAPAR

Al verse acorralado por la policía, Quispe Candia intentó escapar lanzándose desde el tercer piso de su domicilio. Sin embargo, fue detenido y trasladado a la Comisaría de Santa Luzmila, donde permanece en custodia mientras se lleva a cabo la investigación. En las próximas horas, este sujeto será puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público.