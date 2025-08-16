Callao: vuelca camión y vecinos saquean cargamento de trigo

Un camión que transportaba varias toneladas de trigo se volcó en las inmediaciones del óvalo Garibaldi, en el Callao, dejando gran parte de su carga esparcida sobre la vía. Lejos de quedar abandonado, el grano fue rápidamente recogido por decenas de vecinos, quienes llegaron al lugar con sacos de hasta 50 kilos y palos para recolectar la mayor cantidad posible.

Al lugar acudieron bomberos, personal de la Municipalidad Provincial del Callao y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajaron para resguardar la zona y evitar mayores incidentes. El chofer del vehículo fue trasladado a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica tras el impacto.

Testigos aseguraron que no es la primera vez que ocurre un accidente en esa peligrosa curva. “Esto siempre pasa en esta parte, los camiones se voltean y todo termina de cabeza”, comentó uno de los vecinos, mientras que brigadieres de la PNP advirtieron que el derrame representaba un serio riesgo de accidentes y que se coordinan acciones para evitar que se repitan estos hechos.

RESTABLECEN TRÁNSITO

Horas después, maquinaria pesada fue necesaria para retirar el vehículo siniestrado y restablecer el tránsito en la zona. Cabe recordar que este no es un caso aislado: semanas atrás, tras la caída de contenedores de un buque mercante, un grupo de pescadores artesanales chalacos también recogió los productos para luego venderlos a bajo costo, reflejando una práctica recurrente en la provincia ante incidentes de este tipo.