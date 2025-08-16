Nuevo atentado contra empresa de transportes en Carabayllo: colocan explosivo en bus de Emptonsa

La violencia volvió a golpear a la empresa de transportes Emptonsa, convertida en blanco frecuente de las mafias extorsionadoras. Esta vez, un bus fue atacado con un explosivo en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, en el sector de Torre Blanca, distrito de Carabayllo. La detonación, registrada alrededor de las 3:20 de la madrugada, destrozó la parte baja del vehículo, aunque afortunadamente no se encontraban pasajeros en su interior al momento del estallido.

Los restos metálicos quedaron esparcidos en la pista, evidenciando la potencia del ataque. Vecinos de la zona señalaron que la explosión los despertó y describieron el hecho como una muestra más del “infierno” que atraviesa la empresa, constantemente presionada por delincuentes que exigen el pago de cinco soles diarios por cada unidad. Cuando los conductores se resisten a pagar, los criminales ejecutan represalias que van desde atentados hasta asesinatos, según denunciaron los propios trabajadores bajo reserva de identidad.

Este episodio se suma a otros ataques recientes contra Emptonsa. El pasado 12 de agosto, otro explosivo fue lanzado contra un vehículo en el kilómetro 21 de la misma avenida, dejando tres heridos. Un mes antes, el 9 de julio, dos trabajadores de la compañía, un chofer y un cobrador, fueron asesinados por sicarios en el paradero Huascarán. Los transportistas recuerdan que incluso en junio solicitaron garantías al Estado, pero los atentados continuaron sin que reciban protección efectiva.

CHOFEREN TIENEN TEMOR

El temor entre los choferes y usuarios crece cada día. “La inseguridad es total, uno no tiene confianza en subir a un vehículo porque te pueden balear”, relató un pasajero tras el último atentado. Los trabajadores advirtieron que no participarán en la marcha de transportistas programada para el 21 de agosto si el Gobierno no toma medidas concretas contra las mafias. Mientras tanto, viajar en los buses de esta empresa se ha convertido en un riesgo que, según denuncian, el Estado aún no logra frenar.