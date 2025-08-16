Tragedia en la vía Arequipa–Juliaca: choque entre bus y tráiler deja 7 muertos

Un fatal accidente de tránsito enlutó nuevamente las carreteras del sur del país. Eran las 9 de la noche del último viernes cuando un tráiler impactó violentamente contra un bus de la empresa Wayra que se dirigía a Juliaca con más de 30 pasajeros a bordo. El violento choque, ocurrido a la altura del kilómetro 240 de la vía Arequipa–Juliaca, en el distrito de Santa Lucía (Lampa), dejó un saldo de 7 fallecidos y más de 25 heridos.

El impacto destrozó por completo la parte frontal del bus, lo que dificultó las labores de rescate. Policías y bomberos trabajaron durante horas utilizando equipos especializados de corte para liberar a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos. Los sobrevivientes, muchos en estado de shock, pedían desesperadamente ayuda mientras eran auxiliados en medio del caos.

Entre los heridos se encuentra una niña de apenas tres años que fue trasladada sin identificación al hospital más cercano. Los médicos no descartan que su madre se encuentre entre las víctimas mortales, lo que ha generado una fuerte conmoción. La lista de pasajeros aún viene siendo contrastada para identificar plenamente a todos los afectados.

INVESTIGAN ACCIDENTE

El accidente también provocó un caos vehicular, ya que el bus y el tráiler quedaron recostados en la pista bloqueando por completo el tránsito en ambos sentidos. Las autoridades investigan las causas del choque, mientras familiares de los pasajeros exigen celeridad en las pesquisas y mayor seguridad en esta peligrosa vía interprovincial.