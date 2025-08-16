Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga accidente de camión que dejó tres fallecidos

La vía Pasamayito, en la séptima etapa de Collique, volvió a ser escenario de la tragedia. A las 11:35 de la mañana del viernes, un camión repartidor de balones de gas perdió el control tras chocar primero contra un mototaxi estacionado. El vehículo siguió su trayecto y, al llegar a la peligrosa “Curva del Diablo”, se despistó, arrollando a una motocicleta en la que viajaban dos hermanos. El impacto provocó que varios cilindros salieran disparados, cayendo sobre una adolescente que se encontraba afuera de una tienda.

El saldo fue devastador: tres fallecidos —el copiloto del camión, un policía y un estudiante de odontología que viajaban en la moto—, además de tres heridos, entre ellos el conductor del pesado vehículo, la menor de edad y el mototaxista. Vecinos relataron que corrieron despavoridos al temer una explosión por la caída de los balones de gas. Otros se arriesgaron a socorrer a las víctimas, en medio del caos generado por el triple choque. Cinco predios de la zona también resultaron dañados por la fuerza del impacto.

Los moradores responsabilizaron a la Municipalidad de Lima por la falta de medidas de seguridad en esta ruta, inaugurada en 2022 y que ya registra cerca de 20 muertes. Reclaman muros de contención y mayor señalización, advirtiendo que, de no obtener respuesta, cerrarán la vía por decisión vecinal. “Esto es la curva de la muerte, queremos soluciones inmediatas”, manifestaron indignados. El subgerente de Transporte de Comas recomendó a los choferes reducir la velocidad en este tramo de pendientes pronunciadas.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía abrió investigación contra el conductor del camión por el presunto delito de homicidio culposo. El chofer, quien se encuentra internado con pronóstico reservado y bajo custodia policial, deberá responder por las graves consecuencias de este accidente. En tanto, la adolescente de 17 años continúa hospitalizada en estado delicado. La empresa responsable del vehículo, según denunciaron los vecinos, aún no se ha pronunciado ni asumido los daños materiales ocasionados.