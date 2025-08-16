Los Olivos: sicarios asesinan a ciudadano colombiano al interior de restaurante

El terror se apoderó de un restaurante ubicado en la cuadra 21 de la avenida Universitaria, en Los Olivos, cuando cuatro sicarios ingresaron disparando sin piedad contra un ciudadano colombiano que almorzaba en el lugar. El ataque fue fulminante: más de 40 casquillos quedaron regados en el piso mientras los comensales intentaban salvarse lanzándose al suelo o huyendo despavoridos.

Según testigos, dos de los atacantes llegaron en motocicletas y uno de ellos llevaba puesta una mochila de repartidor para despistar. Ambos descargaron ráfagas de balas contra su objetivo hasta dejarlo sin vida en cuestión de segundos. Vecinos atemorizados señalaron que este hecho respondería a un caso de extorsión y cobro de cupos, modalidad criminal que se ha incrementado en la zona norte de Lima.

En medio de la balacera, tres personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer también de nacionalidad colombiana, identificada como Angélica María, quien fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia. Los moradores exigieron mayor seguridad y patrullaje, asegurando que la delincuencia organizada ha convertido sus calles en un peligro constante para sus familias.

INVESTIGAN CRIMEN

Al lugar llegaron peritos de criminalística, efectivos de la comisaría Sol de Oro y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. Las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona ya son analizadas como parte de la investigación, mientras la Policía intensifica la búsqueda de los sicarios que ejecutaron este nuevo y sangriento atentado en Lima.