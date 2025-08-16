El Agustino: detienen a sujeto que acuchilló a madre de familia frente a sus hijas

Momentos de terror se vivieron en El Agustino cuando un sujeto identificado como Ronny Jesús Hernández López, de 29 años y de nacionalidad venezolana, atacó con un objeto punzocortante a una mujer en plena vía pública, sin importarle la presencia de sus dos hijas pequeñas. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron cómo la víctima corría junto a las menores para refugiarse, antes de ser alcanzada por su agresor.

Las imágenes muestran a la mujer buscando protección en una comerciante, mientras el hombre, descontrolado, la persigue y extrae un cuchillo de su pantalón para agredirla. Los gritos desesperados de la víctima y de las niñas alertaron a los transeúntes y a varios escolares que a esa hora salían del colegio cercano, quienes huyeron despavoridos ante la escena de violencia.

Tras la alerta de los vecinos, la Policía Nacional del Perú logró intervenir al atacante y detenerlo en el lugar. La víctima fue trasladada a la comisaría para presentar la denuncia por violencia física y psicológica. Afortunadamente, no sufrió heridas graves en el cuerpo, aunque el hecho generó gran conmoción por la presencia de menores en el momento del ataque.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Los vecinos del pasaje rechazaron los actos violentos y expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona. Denunciaron que el lugar carece de iluminación adecuada y se ha convertido en escenario de incidentes similares, por lo que exigieron mayor presencia de serenos y patrullaje constante para proteger a las familias y escolares que transitan diariamente por allí.