Centro de Lima: A balazos capturan a banda que intentó asaltar banco

Un intenso tiroteo se registró la tarde de este viernes en el centro de Lima, cuando delincuentes intentaron asaltar una entidad bancaria ubicada en el jirón Cusco. El enfrentamiento entre agentes policiales y los asaltantes puso en riesgo a los transeúntes que transitaban por la zona.

El intercambio de balas culminó con la captura de los delincuentes implicados. Aproximadamente 10 policías vestidos de civil lograron reducir a cinco sujetos, quienes fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las investigaciones.

Testigos relataron que la persecución se extendió por varias cuadras del Cercado de Lima. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la identidad ni la vinculación de los detenidos con otros delitos.

ASESINAN A EXTRANJERO EN PLAZA SAN MARTIN

El hecho generó gran preocupación entre vecinos y comerciantes del centro histórico, por los contantes hechos delictivos en la zona. Ayer, un extranjero fue asesinado a balazos en plena Plaza San Martin, presuntamente, según su familiar, por negarse a integrar una banda criminal.