Senamhi advierte vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones este fin de semana

Desde mañana hasta el lunes, la costa sur y la sierra del Perú experimentarán un fenómeno atmosférico denominado "Dana Oriana", que provocará fuertes vientos de hasta 50 km/h y precipitaciones, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Esta depresión aislada de niveles altos, conocida por sus siglas como DANA, generará vientos intensos y lluvias, afectando principalmente a los distritos del litoral peruano. En Lima, San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Lince, Chorrillos, Surco y Barranco, entre los afectados, así como el Callao.

El especialista recomendó a la población capitalina prepararse ante el descenso de las temperaturas, llevando ropa abrigadora como chompas, bufandas y gorros, especialmente desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes.

AFECTACIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Además de los vientos, la “Dana Oriana” provocará precipitaciones en forma de lluvia, granizo y nieve en las regiones del sur y la sierra del país, afectando diversas actividades y generando la necesidad de extremar precauciones en las zonas más vulnerables.