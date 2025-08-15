Polémica por promulgación de Ley de Amnistía: ¿Quiénes podrían beneficiarse?

La reciente Ley de Amnistía ha encendido la polémica en el país al prever beneficios para policías, militares y miembros de comités de autodefensa mayores de 70 años implicados en violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. Para algunos sectores, esta medida refleja los tintes autoritarios del actual gobierno.

Sin embargo, la norma no garantiza que cualquier investigado o procesado mayor de 70 años quede automáticamente absuelto. Quienes quieran acogerse deben presentar una solicitud y seguir un proceso judicial, donde un juez podría incluso aplicar control difuso y desconocer la ley. Además, la amnistía solo se aplica a quienes tengan 70 años al momento de su promulgación, no a quienes los alcancen después.

Entre los señalados como posibles beneficiarios están Martín Rivas (67 años), condenado por el caso "Barrios Altos"; Telmo Hurtado (64 años), responsable de la matanza de Accomarca; y Daniel Urresti (68 años), condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Pese a esto, expertos señalan que el texto es altamente interpretable y podría permitir que estos personajes busquen acogerse al beneficio al cumplir la edad mínima.

CONGRESISTAS DEFIENDEN LEY

Mientras tanto desde el Congreso, José Cueto, representante de Honor y Democracia, señala que los deudos deberían haber obtenido justicia hace muchos años y que hoy ya es demasiado tarde. En cambio, otros parlamentarios, como Fernando Rospigliosi, han justificado la ley y la ven como una medida de reparación para militares y policías de edad avanzada, quienes lucharon contra el terrorismo.