San Martín de Porres: caen dos implicados en crimen de chofer de ‘El Rápido’

En un operativo realizado en San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un inmueble donde se alojaban Jesús Ángel Muñoz Rojas y César Arón Valladares Rossi, señalados como sospechosos de participar en el asesinato de un chofer de la empresa de transportes El Rápido en Los Olivos.

El crimen se registró el pasado 20 de julio, cuando sicarios abrieron fuego contra el conductor en plena vía pública.

De acuerdo con el coronel Roger Cano, los detenidos estarían vinculados a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, uno de los criminales más buscados de la región, quien estaría perdiendo poder en Lima Norte.

Pagos ínfimos por actos violentos

Las investigaciones preliminares señalan que estos ataques contra transportistas se realizaban a cambio de apenas 35 soles, evidenciando la precariedad y brutalidad con la que operan algunas bandas dedicadas a la extorsión y sicariato en la capital.

Durante la intervención se incautaron objetos y vehículos que los relacionarían con el crimen, así como teléfonos celulares con registros de conversaciones que serán analizadas para dar con el paradero de El Monstruo. La PNP también identificó a una mujer que presuntamente brindaba la logística para ejecutar los atentados.

Investigación en curso

El caso está a cargo de la División de Homicidios de la DIRINCRI, que trabaja para confirmar el grado de participación de los detenidos y su conexión directa con la red de alias El Monstruo. Según la policía, las pruebas recabadas podrían acelerar la ubicación y captura del cabecilla, quien mantiene una orden de captura vigente.