San Martín de Porres: ataque armado en restaurante deja un muerto y tres heridos

La noche de este viernes, un violento ataque interrumpió la tranquilidad de los clientes del restaurante El Rinconcito Colombiano, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres. Según testigos, cuatro sujetos llegaron a bordo de dos motocicletas, descendieron y abrieron fuego contra un ciudadano colombiano que se encontraba en el local. El hecho provocó pánico entre los comensales, quienes intentaron ponerse a salvo.

De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque habría sido directo contra la víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido confirmada. Además del fallecido, tres personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que sería hermana del ciudadano asesinado y que fue trasladada de urgencia al hospital Cayetano Heredia. La escena del crimen quedó marcada por más de 40 casquillos de bala recogidos por los peritos de criminalística.

Posible ajuste de cuentas

Vecinos de la zona señalaron que no se descarta que el hecho esté vinculado a un presunto cobro de cupos, pues en los alrededores del restaurante suelen estacionarse motocicletas que, según versiones extraoficiales, estarían bajo el control de personas que exigen pagos de cupos. Los atacantes habrían actuado con total precisión, ingresando directamente hacia su objetivo antes de huir en las mismas motos con las que llegaron.

La Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las investigaciones y el levantamiento del cuerpo. Moradores del distrito demandan el cierre del local y mayores medidas de seguridad, debido a que consideran que representa un punto de riesgo constante.