Crimen en la Plaza San Martín: móvil sería por negarse a integrar banda criminal

Eran cerca de las 11 de la noche del jueves cuando César Martínez Urbano, ciudadano extranjero, fue brutalmente atacado por una turba de delincuentes en la Plaza San Martín, en pleno Centro de Lima. El hecho ocurrió a pocos metros de su pareja e hija, quienes presenciaron la escena en medio de gritos de desesperación.
De acuerdo con el testimonio de su esposa, el asesinato fue consecuencia de la negativa de Martínez a vender droga e integrarse a una organización criminal que operaría en la zona. La víctima habría recibido amenazas previas, las cuales se habrían concretado en este violento atentado.
Investigación policial y fiscal
Tras el ataque, la pareja de la víctima fue trasladada a la División de Homicidios de la DIRINCRI para declarar ante los investigadores. El Ministerio Público inició una investigación preliminar por homicidio y dispuso la revisión de cámaras de seguridad en los alrededores, que podrían ser clave para identificar a los autores.
La policía no descarta que se trate de un caso relacionado con ajustes de cuentas o represalias por negarse a colaborar con redes de microcomercialización de drogas que, según vecinos y comerciantes, operan abiertamente en el Centro Histórico durante la noche.