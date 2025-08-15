Comas: camión con balones de gas se despista en Pasamayito y mata a dos hermanos

Un camión que transportaba balones de gas perdió el control y arrolló a dos hermanos en moto y a su propio copiloto. Vecinos exigen medidas urgentes tras más de 20 accidentes en la zona.

La mañana del 15 de agosto, un trágico accidente conmocionó a los vecinos de Collique, en Comas, cuando un camión cargado con balones de gas perdió el control en la vía Pasamayito y embistió a una motocicleta, provocando la muerte de dos hermanos y del copiloto del vehículo pesado.

Las víctimas fueron identificadas como Gerson Rafael Icho Robles, de 21 años, estudiante de odontología y repartidor, y su hermano, el suboficial PNP Edson Rafael Icho Robles, de 30 años, quien lo acompañaba durante una entrega. El copiloto del camión, que intentó saltar antes del impacto, también perdió la vida tras ser trasladado al Hospital Sergio Bernales.

Testigos relataron que la motocicleta avanzaba a baja velocidad detrás de una mototaxi cuando fue brutalmente arrollada. “El carro se ha llevado a dos hijos, no a uno, a dos. ¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?”, expresó un familiar entre lágrimas.

Zona de alto riesgo con historial de accidentes

El siniestro no es un hecho aislado. Según vecinos de la zona, en los últimos años se han registrado más de 25 accidentes en Pasamayito, una ruta alterna que conecta Comas con San Juan de Lurigancho y que es utilizada por vehículos pesados. La combinación de pendientes, curvas cerradas y la falta de señalización incrementan los riesgos.

En esta ocasión, el camión no solo cobró vidas, sino que además destruyó parte de una vivienda, derribó un poste de luz y dejó esparcidos decenas de cilindros de gas sobre la vía, lo que generó pánico entre los vecinos por el peligro de explosiones. Personal policial y serenazgo acudió rápidamente para acordonar la zona.

Heridos y pedido de justicia

El accidente también dejó heridos. Una adolescente de 17 años resultó gravemente afectada cuando varios balones de gas ingresaron a la tienda donde compraba en ese momento. La menor fue trasladada al hospital de Collique con cortes profundos en la pierna y lesiones en la cabeza, y permanece bajo observación médica.

El conductor del camión, identificado como Rodolfo Artiaga, continúa hospitalizado mientras agentes de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) investigan si la causa fue una falla mecánica en los frenos. Los familiares de las víctimas exigen justicia y sanciones ejemplares, mientras que los vecinos piden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones instalar reductores de velocidad y reforzar las medidas de seguridad vial en Pasamayito.