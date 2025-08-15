Policía recupera camioneta robada que circulaba con placa diplomática

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Estafas, logró recuperar una moderna camioneta Honda que había sido robada hace algunos años. El vehículo circulaba libremente por las calles, sin restricciones, y llevaba una placa diplomática para evadir los controles.

De acuerdo con las investigaciones, la placa pertenecía a la Embajada de Indonesia y había sido sustraída de un vehículo oficial. El uso de este distintivo diplomático habría permitido que la camioneta pasara inadvertida ante las autoridades.

CAE PRESUNTO IMPLICADO

La Policía detuvo a uno de los presuntos responsables del robo, quien, según los agentes, utilizaba cinco identidades diferentes. El detenido se encuentra en la sede de la Dirincri mientras continúa la investigación.

Las pesquisas buscan determinar cómo el sujeto obtuvo dichas identidades, así como varios pasaportes que habría usado para realizar viajes a otros países. La Policía no descarta la participación de otras personas en este caso.