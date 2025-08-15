Extorsionadores detonan explosivo en vivienda de cantante que lleva 3 años de carrera

El cantante de salsa Coty Loyola, quien lleva tres años como solista y ha participado en producciones musicales reconocidas con premios Grammy, atraviesa un difícil momento tras convertirse en blanco de extorsionadores. Según relató, hace una semana recibió el primer mensaje amenazante y, dos días atrás, los delincuentes detonaron un explosivo en un inmueble ubicado en Comas, dejando además un mensaje intimidatorio.

Impacto en su carrera y en su equipo de trabajo

Loyola explicó que, aunque el ataque no dejó heridos, la situación ha generado temor tanto en él como en los 20 músicos que integran su agrupación. “Somos una familia humilde, trabajamos para llevar alegría y representar al Perú, pero ahora nos enfrentamos a una realidad que antes solo veía por televisión”, comentó. El inmueble afectado no es de su propiedad y el dueño ya presentó la denuncia correspondiente, mientras la Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones.

El artista lamentó que la cifra exigida por los extorsionadores sea “exorbitante” e imposible de cubrir para alguien que recién consolida su carrera. “No soy un cantante famoso ni millonario, apenas estoy saliendo adelante. Lo más preocupante es que si paro, mis músicos también dejan de trabajar y sus familias se ven afectadas”, señaló.

Finalmente, Loyola expresó su deseo de que la situación de inseguridad en el país mejore y que otros trabajadores, artistas o no, puedan realizar sus labores sin temor. “Todos deberíamos salir a trabajar con la seguridad de que volveremos con vida a casa”, remarcó.