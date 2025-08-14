Cuatro familias en riesgo tras colapso de casona en Cercado de Lima

Una antigua casona ubicada en el jirón Callao, en el Cercado de Lima, colapsó este jueves 14 de agosto, generando alarma entre los vecinos de la quinta.

Tras el derrumbe, los escombros quedaron esparcidos en la zona, afectando algunas viviendas cercanas y un vehículo que estaba estacionado en el lugar.

El fuerte estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron rápidamente de sus casas. Personal de Prolima llegó para atender la emergencia y apuntaló la estructura con el fin de evitar que se produzcan nuevos desprendimientos.

FAMILIAS EN RIESGO

Lo más preocupante es que en la casona habitan cuatro familias, a quienes las autoridades han advertido que deben desalojar de inmediato, ya que el inmueble podría colapsar por completo en cualquier momento.

Un vecino de la zona señaló que la propiedad fue declarada inhabitable por Defensa Civil hace varios años; sin embargo, las familias continúan viviendo allí debido a la falta de alternativas de vivienda.