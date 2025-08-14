Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos

Los vecinos de la cuadra 51 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, expresaron su preocupación por la presencia de un hombre en aparente situación de abandono y con posibles alteraciones mentales, que permanece ocupando la vía pública desde hace dos meses.

Afirman que su permanencia representa un riesgo para el vecindario, sobre todo por el comportamiento impredecible que podría mostrar. Los vecinos pidieron la intervención del Serenazgo de Los Olivos y del Ministerio de Salud.

Según los residentes, algunos días una camioneta blanca llega hasta la zona para dejarle comida, pero no recibe otro tipo de atención ni supervisión. Además, señalaron que en el mismo sector se observa, aunque con menor frecuencia, a otras personas en situación de abandono.

INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO

La municipalidad de Los Olivos informó a Panamericana Televisión que tomarán acciones al respecto para evaluar la situación del hombre y adoptar medidas que garanticen la seguridad y el orden en el lugar.