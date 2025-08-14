Chorrillos: detienen a sujeto que amenazaba con tijeras a pasajeros de bus

En el distrito de Chorrillos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un hombre acusado de amedrentar con unas tijeras a pasajeros de un bus de transporte público.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto delincuente abordaba las unidades haciéndose pasar por vendedor de caramelos, pero luego exigía dinero de manera violenta. Ante la negativa de los pasajeros, utilizaba las tijeras para amenazarlos.

HECHO NO ES AISLADO

El sujeto fue trasladado a la comisaría de Chorrillos, donde permanece bajo custodia. Testigos afirman que no sería la primera vez que actúa de esta manera, por lo que no se descarta que esté implicado en otros hechos similares.