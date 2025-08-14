Mototaxista grave tras ser baleado en Los Olivos: empresa habría sido blanco de amenzas previas

Un mototaxista se encuentra en estado grave luego de recibir tres disparos por parte de delincuentes que se desplazaban en una motocicleta en el distrito de Los Olivos, la tarde del último jueves.

El ataque ocurrió en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del paradero conocido como Caseta, cuando la víctima se hallaba junto a su unidad. Los agresores abrieron fuego y luego huyeron a gran velocidad por la avenida Marañón, pese al intento de otros mototaxistas de detenerlos.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque estaría dirigido contra la empresa de transportes Fray Martín, que ya había recibido amenazas el lunes pasado por parte de sujetos desconocidos.

HECHOS VIOLENTOS

Este nuevo hecho de violencia se produce en menos de 24 horas de otro ataque registrado en el mismo distrito, donde un policía fue asesinado a balazos por un grupo de criminales.