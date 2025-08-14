Hallan sin vida a adolescente desaparecido en Ventanilla tras ocho días de intensa búsqueda

Con el corazón resquebrajado y entre lágrimas, la madre de Guido Escobedo llegó hasta la playa Costa Azul, en Ventanilla, donde fue hallado el cuerpo de su hijo de 15 años, desaparecido desde hacía ocho días.

Fue su propio padre, Guido Escobedo Flores, quien encontró el cadáver después de una exhaustiva búsqueda que realizó por sus propios medios, recorriendo el litoral desde Chancay y alquilando embarcaciones para inspeccionar distintas zonas.

Según relató, un amigo con experiencia en cálculos de mareas lo ayudó a identificar la zona donde podría estar el cuerpo. Finalmente, tras una marea fuerte, el mar lo arrastró hasta unos 100 metros de la orilla, donde fue recuperado.

MÁS DETALLES SOBRE EL CASO

La tragedia se originó cuando el menor salió a pasear en bicicleta con sus amigos y decidió ingresar al mar. Mientras los demás lograron regresar a la orilla, Guido no pudo salir. Versiones de testigos señalan que, a pesar de que en la zona había salvavidas y policías, no se realizaron maniobras inmediatas de rescate.