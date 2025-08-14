Choferes de TransLima denuncian ser blanco de tres bandas de extorsionadores

La madrugada de este jueves, seis disparos impactaron contra una de las unidades de la empresa de transportes TransLima, en un ataque atribuido a bandas de extorsionadores que mantienen en la mira a esta compañía. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Oquendo, en la zona limítrofe entre San Martín de Porres y Los Olivos.

Un testigo relató que un hombre descendió de una motocicleta y abrió fuego contra el vehículo. Tres de los proyectiles alcanzaron al conductor, quien fue trasladado de emergencia a un centro de salud. De acuerdo con un chofer de TransLima que prefirió mantener el anonimato, la empresa es hostigada por al menos tres bandas delincuenciales que disputan el control de las extorsiones.

ATAQUE NO ES AISLADO

Este no es el primer ataque contra la línea que cubre la ruta San Martín de Porres–Jesús María. En junio pasado, un falso pasajero asesinó a un conductor, y aunque en julio la Policía capturó a presuntos implicados, la violencia no ha cesado.

La ola de atentados también golpeó a otra empresa de transporte la misma madrugada. En Collique, Comas, una miniván de la línea conocida como “Naranjitos”, que cubre la ruta Pasamayito–San Juan de Lurigancho, fue atacada a balazos.