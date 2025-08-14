Alias 'Petare': implicado en muerte de policía fue detenido en 2024 y liberado pese a historial criminal

El suboficial de segunda, Juan Carlos Díaz Chapoñán, murió al recibir cuatro disparos de los criminales que perseguía en su moto. El hecho ocurrió cuando Díaz Chapoñán y un compañero, tras ser alertados de personas sospechosas en las inmediaciones de la avenida Alfredo Mendiola, se encontraron con dos sujetos a bordo de una moto que emprendieron huida y dispararon contra los policías.

El sospechoso detenido e identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, uno de los dos involucrados en el ataque, fue enfrentado por la familia del policía asesinado al ingresar a la dependencia policial. El ciudadano venezolano ha negado ante la policía ser el autor de los mortales disparos.

Chanchamire Ibarra, también conocido como alias "Petare", es un peligroso criminal que fue detenido en el 2024 y puesto en libertad meses después por el fiscal adjunto Sebastián Gamonal. Se sospecha que Petare habría trasladado al gatillero, quien también fue herido por los policías y se encuentra fugado.

PORTABA CHALECO ANTIBALAS QUE ÉL MISMO COMPRÓ

La viuda del policía ha denunciado que él vestía un chaleco antibalas de su propiedad. El general PNP Máximo Ramírez, defensor de la policía, ha afirmado que ya se están adquiriendo 10,000 chalecos antibalas que pronto serán usados por los efectivos policiales.