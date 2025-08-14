Alcalde del Rímac al ministro del Interior: “¡Preste atención al distrito!”

Ante los constantes casos de inseguridad ciudadana que se registra en Lima, especialmente en el Rímac, el alcalde Néstor de la Rosa hizo un llamado al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver a no descuidar a su comunidad.

En declaraciones, la autoridad edil aseguró que los números criminales se vienen incrementando diariamente, por lo que, pidió un accionar efectivo al Gobierno de Dina Boluarte. “Se nos va a desbordar (la criminalidad) señor ministro del Interior, preste atención. Las cosas se están descuidando”.

Asimismo, el burgomaestre reveló que el Rímac estaría siendo discriminado al momento de la designación presupuestal, debido a que, el distrito solo recibe 10 millones de soles, cifras inferiores a las de otros distritos como Cercado de Lima, Puente Piedra o Chosica.

CASOS EN ALZA DURANTE ESTOS MESES DEL 2025

De acuerdo al especialista en temas de seguridad ciudadana, Renzo Caballero, y con números de la Policía Nacional del Perú (PNP), en los primeros ocho meses del 2025, el distrito ha registrado ocho homicidios, por lo que esta cifra podría aumentar al cierre del año.