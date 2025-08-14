Suboficial asesinado por delincuentes compró su propio chaleco antibalas por falta de protección

Un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida durante un enfrentamiento con delincuentes la madrugada de este jueves en la Panamericana Norte, en Los Olivos.

El agente fallecido fue identificado como Juan Carlos Díaz, quien recibió cuatro balazos, uno de ellos en el cuello. Durante el operativo, la policía logró detener a uno de los presuntos implicados, de nacionalidad venezolana, mientras que su cómplice logró escapar.

El agente cumplía funciones en la comisaría Laura Caller y había solicitado su cambio. La viuda del suboficial exige justicia y pidió que las autoridades investiguen su muerte, denunciando además la falta de medidas de protección para su labor.

SE COMPRÓ SU PROPIO CHALECO

Según relató, su esposo debió comprarse un chaleco antibalas para resguardar su seguridad durante los patrullajes. Asegura que no contaba con la implementación necesaria que debe brindar por obligación la PNP.

Hasta el cierre de este informe, el cuerpo de Díaz permanecía en la Morgue Central de Lima, donde varios efectivos de la PNP llegaron para rendirle los primeros honores. La familia sostuvo una reunión con el ministro del Interior para coordinar el retiro del cuerpo y organizar los actos protocolares en la sede policial.