Independencia: denuncian plaga de ratas en casas expropiadas por obras del Anillo Vial Periférico

En el distrito de Independencia, viviendas expropiadas para la construcción del Anillo Vial Periférico se han convertido en focos de insalubridad debido a la paralización de los trabajos de tapiado. Los vecinos denuncian que la falta de cierre en estas propiedades ha generado una plaga de ratas que invade incluso los hogares que aún están habitados.

La situación se agrava porque personas inescrupulosas están arrojando grandes cantidades de desmonte en los predios abandonados, empeorando la crisis sanitaria. Adultos mayores y niños que viven cerca aseguran sentir miedo y asco ante la presencia constante de roedores.

Desde la Municipalidad de Independencia, el jefe de Asesoría Jurídica, John Giraldo, señaló que el municipio ha cumplido con la limpieza de exteriores y retiro de escombros, pero precisó que el tapiado de los inmuebles corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Estamos a la espera de que cumplan con la parte que les corresponde”, indicó.

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO

El MTC, por su parte, contempla estos trabajos en la segunda etapa del proyecto, correspondiente al Tramo 2 del Anillo Vial Periférico, una obra de 34,8 kilómetros que busca conectar 12 distritos de Lima y que contará con dos túneles. Según Proinversión, la entrega está prevista para 2030, siempre que no se produzcan más retrasos.