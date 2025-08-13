Brutal ataque: sujeto empuja a albañil desde segundo piso e intenta degollarlo con una sierra

Un violento intento de homicidio sacudió la zona de Carapongo, en la carretera Ramiro Prialé. Franklin Silva Cuaresma, un albañil que trabajaba en la construcción de un almacén, fue empujado desde el segundo piso de la obra y, cuando yacía herido en el pavimento, su agresor intentó atacarlo con una sierra eléctrica.

De acuerdo con Javier Marquiño, jefe de Serenazgo del sector, testigos indicaron que el responsable, identificado como Luis Gustavo Alania Aliano, sobrino del dueño del local, discutió con la víctima por inconformidades en el trabajo realizado. En un momento de ira, lo lanzó al vacío.

Las cámaras de seguridad registraron el instante de la caída y, minutos después, muestran cómo Alania toma una amoladora, la enciende y se dirige apresuradamente hacia el albañil. Dos personas que lo auxiliaban lograron detenerlo: un hombre forcejeó con él, mientras una mujer desconectó la herramienta, evitando que consumara el ataque.

HALLARON BOTELLAS DE LICOR

Serenos hallaron botellas de licor en el lugar y señalaron que tanto el agresor como la víctima presentaban olor a alcohol. Silva fue trasladado consciente al Hospital Lima Este, en Ate, donde continúa internado. Luis Gustavo Alania fue detenido y llevado a la comisaría de Huachipa; en las próximas horas será derivado a la Depincri por el delito de tentativa de homicidio.