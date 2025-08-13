Ate: se registra triple choque en la Carretera Central

Un violento triple choque de tránsito se registró en la Carretera Central, a la altura de Ate Vitarte, y quedó grabado por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió cuando una cúster que trasladaba pasajeros cruzó intempestivamente del carril central al derecho para recoger personas, siendo impactada en la parte posterior por una furgoneta que circulaba a gran velocidad.

El fuerte choque provocó que la furgoneta colisionara también contra otro vehículo que transitaba por el carril izquierdo. Una mujer que estaba a punto de subir a la cúster se salvó de milagro al evitar el impacto, mientras que los pasajeros descendieron del vehículo visiblemente conmocionados.

Sin embargo, la situación se tornó aún más indignante cuando un sujeto aprovechó la confusión para acercarse a la cúster y sustraer las pertenencias de los afectados. El robo fue captado por la misma cámara de seguridad que registró el accidente.

DILIGENCIAS EN CURSO

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar para atender la emergencia, controlar el tránsito y dar inicio a las diligencias correspondientes. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes, que no solo ponen en riesgo vidas humanas sino que facilitan la acción de delincuentes oportunistas.