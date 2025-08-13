Cierran jirones Huancavelica e Ica como parte de proceso de peatonalización del Centro Histórico

La Municipalidad de Lima continúa con el proceso de peatonalización en el damero de Pizarro con el objetivo de reducir el paso de vehículos en el Centro Histórico. Para ello, se han cerrado varios jirones, entre ellos Huancavelica e Ica, donde se han colocado estructuras que bloquean el acceso vehicular y obligan a los conductores a desviar su ruta por la avenida Tacna hacia el jirón Callao.

Actualmente, el jirón Callao es uno de los pocos accesos que permanecen habilitados para ingresar al centro de la ciudad, lo que ha generado una alta carga vehicular, incluso, fuera de las denominadas horas punta. Conductores denuncian que la congestión en esta vía es constante y que recorrer menos de un kilómetro puede tomar hasta 10 minutos debido al embotellamiento.

“Este es un caos, están cerrando todo el centro y nos han dejado solo dos entradas. Si quieres ir por el puente, también está cerrado”, reclamó un chofer afectado por la medida. Algunos vecinos y transportistas señalan que la falta de una adecuada planificación del tránsito alterno está provocando malestar y pérdidas de tiempo en los desplazamientos diarios.

ALTERNATIVAS PARA CONDUCTORES

Como alternativa, los vehículos pueden acceder al damero de Pizarro por el jirón Rufino Torrico, aunque esta vía también presenta tráfico intenso. La comuna limeña ha señalado que estas restricciones forman parte de un plan integral para recuperar espacios para el peatón y mejorar la experiencia en el centro histórico, aunque las críticas por la congestión no cesan.