Vecinos de SJL exigen medidas urgentes tras atropello de menor en avenida Lloque Yupanqui

Un adolescente de 13 años fue atropellado violentamente a la salida de su colegio en la avenida Lloque Yupanqui, en San Juan de Lurigancho, una vía empinada que carece de señalética, semáforos y rompemuelles, lo que permite que los vehículos circulen a gran velocidad.

El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran al menor intentando cruzar la pista cuando un vehículo lo embiste de forma directa. Vecinos de la zona denuncian que esta vía representa un peligro constante.

ACCIDENTES ANTERIORES

No es el primer incidente. Los pobladores recuerdan accidentes anteriores, incluyendo caídas de motociclistas y atropellos de mascotas. Hace tres años, incluso, ellos mismos construyeron tres rompemuelles con recursos propios, pero hoy solo queda uno, deteriorado por el tiempo y sin mantenimiento.

Pese a la violencia del impacto, el menor se recupera favorablemente y está próximo a recibir el alta del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Mientras tanto, los vecinos han presentado una denuncia formal ante la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que aseguró que tomará medidas, aunque sin precisar plazos. La comunidad exige que la instalación de semáforos y rompemuelles sea inmediata para evitar que esta peligrosa vía cobre más víctimas.