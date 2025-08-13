SMP: extorsionadores se hacen pasar como pasajeros y disparan a conductor

La mañana de este miércoles, dos delincuentes armados atacaron a un chofer de 51 años en plena ruta de transporte público en la urbanización Virgen del Rosario, en San Martín de Porres. Los agresores, que se hicieron pasar por pasajeros, subieron al bus de la empresa de transportes Deluxe dispararon sin piedad contra el conductor, para luego robarle su celular y escapar. El ataque dejó a la víctima gravemente herida, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde fue estabilizada y sometida a una cirugía.

Según denunciaron sus compañeros de trabajo, el violento atentado formaría parte de una amenaza directa por parte de una organización criminal que exige pagos extorsivos. “No es la primera extorsión, es la segunda. Estamos pagando a otro grupo 15 soles diarios y ahora estos señores no sé cuánto pedirán. Las autoridades no hacen nada”, reclamó uno de los conductores, visiblemente indignado. La empresa, que cuenta con cerca de 30 unidades y cubre la ruta entre San Martín de Porres y La Victoria, suspendió sus operaciones tras el ataque.

Horas después, los atacantes enviaron mensajes desde el celular robado del chofer, identificándose como integrantes de “Los Tasmanias”. En los textos, advirtieron a los transportistas que no salieran a trabajar bajo amenaza de continuar con los atentados. “Ya dejé al primero tirado. No quiero a nadie en la calle hoy, porque se van a seguir muriendo”, se lee en una de las amenazas enviadas. La banda dejó en claro que su objetivo es forzar el pago de un nuevo “cupo” a cambio de seguridad.

TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD

Los conductores denunciaron que ya venían siendo víctimas de otra organización criminal conocida como “DESA”, cuyas siglas significan Delincuentes Extorsionadores Secuestradores Antitren, a la que pagan 15 soles diarios para evitar ataques. Con la irrupción de este nuevo grupo criminal, la situación se ha vuelto insostenible y los transportistas aseguran sentirse abandonados por las autoridades, a las que acusan de no brindarles protección ni respuestas ante el incremento de la violencia.