Comas: exfiscal denuncia negligencia policial tras atentado contra su vehículo

Un sujeto encapuchado incendió el vehículo de una exfiscal anticorrupción en la calle Ramón Castilla, en la zona de Collique, distrito de Comas. Las cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido poco después de las 3:15 a.m., cuando el individuo, portando una galonera, se sentó junto a la unidad y comenzó a rociarla con combustible.

Tras vaciar el contenido, colocó trapos en distintos puntos del vehículo y, después de casi diez minutos de manipulación, le prendió fuego. Antes de huir, dejó una prenda sobre el parabrisas, aparentemente para avivar las llamas.

El siniestro no solo destruyó el automóvil de la exfuncionaria del Ministerio Público, quien actualmente dirige investigaciones contra el uso indebido del poder, sino que las llamas alcanzaron el segundo piso de la vivienda. Vecinos intervinieron rápidamente con sacos de arena y lograron evitar que otro vehículo familiar fuera consumido por el fuego. Personal de serenazgo del distrito también acudió en auxilio.

VÍCTIMA EVALÚA DEJAR EL PAÍS

La víctima expresó su indignación y temor por la creciente inseguridad en Collique, asegurando que tras este atentado evalúa dejar el país junto a su familia. Más indignante aún, señaló, fue la respuesta que recibió en la comisaría: pese a entregar las imágenes de sus cámaras, le pidieron que las presentara impresas, alegando que no tenían hojas bond.